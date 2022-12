NOEL, Pierre



Au Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre 2022, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédé monsieur Pierre Noel, époux de feu madame Lucille Dionne et conjoint de madame Marcelle Trudel, fils de feu madame Amélia Noel et de feu monsieur Édouard Noel. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Marcelle Trudel; ses enfants : Francine, Diane (Gabriel Pouliot), Jude (Chantal Boulanger), Marjolaine (Michel Jacques) et Cécile; ses petits-enfants : Éric, Francis, Jean-Philippe, Nicolas, Catherine, Jean-François et Raphaëlle; sa sœur : Aldora (feu John-Fred Bourgeois) ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil Nathalie et Normand Blondeau. Il est allé rejoindre son fils Gilles; ses frères et sa sœur : Roméo (Mabel Poirier), Flora (Aurélius Vigneault), Gérald (Marie-Stella Rodgers), René (Martha Rodgers) qui lui ont précédé. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Mgr Bourget ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site Web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.