DORÉ, Géraldine



À l'hôpital Laval de Québec, le 20 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Géraldine Doré, épouse en secondes noces de monsieur Florent Lavallée, et d'une première union de feu monsieur Charles-Eugène Delisle, fille de feu monsieur Alfred Doré et de feu dame Adrienne Blanchet. Native de Ste-Christine-d'Auvergne, elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 12h.L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son époux, madame Doré laisse dans le deuil ses fils : Éric Doré-Delisle (Olga Daussa Pastor) et Benoît Doré-Delisle (Louise Marcoux); ses petits-enfants : Maxime, Coralie, Marie-Claude, Félix (Alyson Cayer) et Alex Éliot; ses frères et sœurs : Gérard (Nicole Chantal), Isidore (Marie-Berthe Marcotte), Eugène, Roger (France Genest), Daniel (Guylaine Leclerc), Théode (Lise Côté), Jean-Pierre, Jean-Baptiste, André, Gaétane et Cécile (Alexandre Frenette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavallée; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme S.O.S Accueil de St-Raymond : info@sosaccueil.com / 125, rue des Ormes, St-Raymond (QC) G3L 1C4. Des formulaires seront disponibles à l'église.