LEVESQUE, Suzanne



À la Résidence Côté Jardins de Québec, le 30 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Suzanne Levesque, épouse de M. Jean-Charles Rousseau, fille de Madeleine Bélanger et George Levesque. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Yves Rousseau (Hélène Huot), sa fille Linda Rousseau (Jocelyn Lajoie), sa petite-fille Vanessa Bleau (Marc-André Bourgeois) et son petit-fils Thomas. Elle était la sœur de : Françoise, Pierre, feu Paul, feu Denise et feu Jacques Levesque. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués., l'avis de décès sera mis à jour sur le site www.salonsdupuis.com quand la date sera déterminée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Téléphone : 418 683-8666. Site Web : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la