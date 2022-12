ST-AMAND RICHARD

Jeanne d'Arc



Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 14 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jeanne d'Arc St-Amand, épouse de monsieur Claude Richard, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Montmagny, elle était la fille de feu dame Marie-Rose Giasson et de feu monsieur Aurèle St-Amand. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel et Nicole Richard; ses petits-enfants : Keven Plante et Jonathan Richard. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Rita (feu Henri Morin), feu Thérèse (feu Jean-Paul Laprise), feu Madeleine (feu Gérard Gosselin), Louisette (feu Laurent Proulx), feu Henri (feu France Boutin), Marcel (feu Marguerite Denault), feu Omer (Murielle Nadeau), feu Jean-Paul (feu Rita Messervier), feu Adrien et feu Lise St-Amand; de la famille Richard : Jacques (France Lemieux), Ginette (Aurèle Boies) et Denis. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leur accompagnement, leur sollicitude et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire :le vendredi 30 décembre à compter de 12h30.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-Saint-Ignace.