Baromètre: les élus favoris des Québécois

François Legault continue de dominer le palmarès des politiciens les plus aimés, même si la cote d’amour du PM a baissé depuis deux ans. Pendant ce temps, son ministre Christian Dubé a conquis le cœur des citoyens, alors que Paul St-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois et Mélanie Joly ont fait leur entrée dans le top 10 des personnalités les plus appréciées, selon un sondage Léger-Le Journal.

Popularité des personnalités politiques

Duhaime le mal-aimé

Depuis deux ans, plusieurs politiciens ont vu leur étoile pâlir auprès des Québécois. En plus de François Legault, c’est le cas du ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui suscite désormais plus d’opinions défavorables que favorables. Encore bien placés dans le palmarès des personnalités politiques préférées des citoyens, les ministres Ian Lafrenière et Isabelle Charest ont aussi perdu quelques plumes. La palme du politicien le plus honni revient à Éric Duhaime. Avec 57 % d’opinion défavorable, le chef du Parti conservateur du Québec n’a cependant pas encore atteint le score de l’ex-ministre libéral Gaétan Barrette, qui avait atteint 65 % de mauvaise opinion.

PSPP aimé des caquistes

Peu connu auparavant, le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, est passé du 40e au 5e rang des politiciens les plus aimés en deux ans. Sa performance durant la campagne électorale n’est pas étrangère à sa nouvelle cote de popularité. « Il a un peu de Jack Layton [parce] qu’il s’est maintenu au-dessus de la mêlée » et n’est pas tombé dans les combats de ruelles, souligne Jean-Marc Léger. PSPP n’est pas un personnage polarisant. Il apparaît même dans le top 10 des personnalités préférées des électeurs caquistes, solidaires et conservateurs. Le député péquiste de Matane-Matapédia séduit également, occupant le 12e rang du palmarès. « Ce n’est pas juste un phénomène local Pascal Bérubé, c’est un phénomène national. »

Pas de poids lourd au PLQ

Les quatre candidats potentiels à la direction du PLQ sont en déficit de notoriété. Peu de gens connaissent Marc Tanguay, André Fortin, Monsef Derraji et Joël Lightbound, qui ont tous manifesté de l’intérêt pour le trône libéral depuis le départ de Dominique Anglade. Le chef intérimaire, Marc Tanguay, arrive au 41e rang des personnalités politiques préférées des Québécois. Mais si 15 % des gens sondés l’apprécient, ils sont encore plus nombreux (18 %) à avoir une mauvaise opinion de lui. Les trois autres sont encore plus loin dans le baromètre des politiciens les plus aimés. « Ils partent de loin, il n’y a pas de poids lourd pour l’instant dans la course à la chefferie du PLQ », constate Jean-Marc Léger.

Trudeau un atout pour son parti

Même s’il y a maintenant plus de Québécois qui ont une mauvaise opinion de Justin Trudeau que ceux qui le louangent, le PM canadien trône toujours dans le top 10 des personnalités politiques populaires. « Il demeure un atout important pour son parti, car il y a plus de gens qui l’apprécient que de gens qui votent pour le Parti libéral du Canada », analyse Jean-Marc Léger. La cote d’amour de sa ministre Mélanie Joly est montée en flèche depuis deux ans. Elle récolte désormais la faveur de 46 % des gens. « C’est devenu une vedette véritablement au Québec », souligne le sondeur. Chez les élus fédéraux, notons également la popularité du chef bloquiste, Yves-François Blanchet, qui ne faiblit pas.

Plante aimée des solidaires

La cote d’amour de Gabriel Nadeau-Dubois est en hausse. L’ancien carré rouge est moins polarisant que par le passé. Avec 48 % d’opinion favorable, le co-porte-parole de QS se hisse au 7e rang des personnalités politiques préférées, juste derrière Manon Massé. La popularité des deux figures de proue du parti de gauche ne se dément pas chez les solidaires. En troisième position, c’est la mairesse de Montréal Valérie Plante qui obtient la faveur des partisans de QS. « Elle est vraiment perçue comme une solidaire », signale Jean-Marc Léger. L’autre élu municipal qui se démarque, c’est le maire de Québec. Même si 33 % des gens ont une bonne opinion de Bruno Marchand, cette performance est toutefois bien loin de Régis Labeaume, qui ralliait 62 % d’opinion positive.

Guilbault a une longueur d’avance

Toujours en tête de lice, le chef de la CAQ peut se targuer d’être encore le politicien le plus populaire du Québec. François Legault a néanmoins perdu la faveur de 10 % des gens depuis 2020. La surprise dans les troupes caquistes, c’est l’engouement pour le ministre de la Santé, qui ne tarit pas, du jamais vu pour ce poste qui provoque généralement l’inverse. « Il y a vraiment une lune de miel entre Christian Dubé et les Québécois. Le gouvernement actuel s’est fait réélire sur une seule chose, sa gestion de la pandémie et il [...] fait encore du surf là-dessus. Mais si le temps d’attente demeure aussi élevé, si la gestion de la santé demeure aussi tout croche que maintenant, ça ne durera pas longtemps », analyse Jean-Marc Léger. Les potentiels aspirants à la succession de François Legault ne sont pas en reste. Dans cette catégorie, Geneviève Guilbault est en position de tête chez les électeurs de la CAQ, avec 79 % d’opinion favorable. Elle est suivie de Bernard Drainville et Sonia LeBel. Ancien pilote des épineux dossiers de la laïcité et de la réforme de la loi 101, Simon Jolin-Barrette est un personnage plus clivant. Si 33 % des citoyens ont une bonne opinion de lui, le quart des gens ne l’aiment pas. « Il s’est fait beaucoup d’ennemis », constate le sondeur.

Méthodologie : Un sondage Web a été réalisé auprès de 1002 Québécois âgés de 18 ANS ou plus du 7 au 10 décembre 2022. Les répondants devaient pouvoir s’exprimer en français ou en anglais et ont été recrutés aléatoirement à l’aide du panel en ligne de LEO. Les participants pouvaient sélectionner jusqu’à trois choix de réponse à la question « Que craignez-vous le plus en 2023 ? »

