Baseball majeur: un lanceur-étoile chez les Red Sox

Les Red Sox de Boston ont embauché le lanceur Corey Kluber en lui accordant un contrat d’un an et de 10 millions $, mercredi.

D’après le réseau MLB Network, le pacte comprend une année d’option au montant de 11 millions $.

Kluber, 36 ans, est un double récipiendaire du trophée Cy-Young: il a remporté le prix de l’artilleur par excellence dans la Ligue américaine de baseball en 2014 et 2017 avec les Indians de Cleveland. Au cours de la dernière campagne, le droitier a conservé une fiche de 10-10 et une moyenne de points mérités de 4,34 dans l’uniforme des Rays de Tampa Bay.

Depuis ses débuts dans les grandes ligues en 2011, celui ayant aussi évolué avec les Yankees de New York et les Rangers du Texas a maintenu un dossier de 113-71, totalisant 20 victoires en 2018 et disputant trois saisons de 18 gains.