Classique hivernale: Bobby Orr effectuera le «lancer protocolaire»

Quelques figures marquantes de l’histoire des Bruins de Boston, soit Bobby Orr, Johnny Bucyk et Zdeno Chara, seront bien visibles durant les cérémonies d’avant-match de la Classique hivernale de la Ligue nationale de hockey (LNH) prévue lundi après-midi au Fenway Park.

• À lire aussi: Linus Ullmark saura-t-il maintenir le rythme?

• À lire aussi: Canadien c. Lightning: pour la première fois de son histoire, le Canadien jouera avec cinq recrues en défense

La tenue de l’événement annuel approche à grands pas et le calendrier des activités se précise. Le directeur du contenu de la LNH, Steve Mayer, a d’ailleurs dévoilé des détails importants au site officiel du circuit, mercredi. Ainsi, avant le duel opposant les meneurs du classement général aux Penguins de Pittsburgh, un gros clin d’œil sera fait au baseball, surtout que la partie aura lieu au mythique domicile des Red Sox. Orr, Bucyk et Chara seront accompagnés de deux anciens porte-couleurs des Bas rouges, Jason Varitek et Tim Wakefield, dans le cadre du «lancer protocolaire» qui sera effectué à l’aide d’une rondelle sur un losange de glace.

«Nous aurons une façon unique de procéder à la mise au jeu protocolaire, ou au premier lancer; ce sera un peu une combinaison des deux. Il y aura des anciens des Red Sox et des Bruins. Et nous allons mettre en vedette Bobby Orr», a promis Meyer.

Dame Nature va-t-elle collaborer?

Pour ce premier match du genre disputé au célèbre stade de baseball depuis le 1er janvier 2010, la ligue ne s’attend pas à des problèmes météorologiques. Les prévisions indiquent pour le moment du soleil et une température avoisinant les 10 degrés Celsius.

«Nous avons déjà tout vu dans le passé. Au début, nous attendions des averses le jour du match et ça nous préoccupait un peu. La pluie n’est pas notre amie, particulièrement quand il fait 10 degrés ou plus. Toutefois, actuellement, les prévisions sont très favorables», a déclaré Meyer.

Peu importe les conditions de jeu, le public sur place devrait être choyé. Pour la LNH, c’est un privilège de retourner au Fenway Park et aussi, une tâche qu’il fallait accomplir de nouveau.

«Nous en sommes au point où nous devons visiter une fois de plus ces fabuleux stades, a admis le représentant de la LNH. Celui-ci se trouvait en tête de notre liste. Puis, les Bruins jouent du hockey formidable et ce sera un excellent match pour amorcer l’année 2023. Avec le Fenway Park, on ne peut pas trouver mieux.»

La chaîne TVA Sports diffusera la Classique hivernale le lundi 2 janvier à 14 h.