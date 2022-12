VACHON, Gisèle Bisson



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 23 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Gisèle Bisson, épouse de M. Éloi Vachon, fille de feu Edmond Bisson et de feu Marie-Anne Poulin. Elle demeurait à Saint-Odilon. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sonia (Francis Paquet), Karine (Yves Roy) et Keven (Mélanie Jacques); ses petits-enfants : Emile, Léa, Charles-Eric et Philippe Paquet, Raphaël, William et Alycia Vachon. Elle était la sœur de feu Hervé (Anita Veilleux), feu Lydia (feu Florian Fortier), feu Huguette (feu Émilien Roy), feu Jules-Aimé (Simone Lessard), feu Paul-Émile (Yvette Quevillon), feu Armand (Jeanne-Mance Poulin), feu Jean-Louis (Louise-Anne Roy), feu Marc-André (feu Bérénice Morel), feu Yolande (Jean-Claude Lachance), Camil et Jacqueline (Allen Colgan). Elle était la belle-sœur de feu Yvonique (feu Annette Tardif), Guy (feu Ghislaine Vachon), feu Lisette (feu Gérard Picard), Raymond (Jacqueline Gilbert), Louiselle (feu Claude Picard), Rachel (Rodrigue Audet), feu Nicole (Marc Aurèle Picard), Lorraine (feu Valère Brousseau) et Laurence (Léonce Brousseau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es).La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 29 décembre, de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Odilon) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/