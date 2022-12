Photo fournie par la ville de L’Ancienne-Lorette

C’est sous ce thème « De cœur et d’audace » que la ville de L’Ancienne-Lorette lancera officiellement ce soir les festivités entourant son 350e anniversaire de fondation avec un grand spectacle extérieur gratuit. Un événement familial festif combinant culture, histoire et prestations hautes en couleur, se tiendra donc dès 19 h, sur le terrain derrière la bibliothèque Marie-Victorin, au 1635, rue Notre-Dame, et proposera pendant 90 minutes des animations théâtrales, des projections multimédias, des prestations du cirque de Flip Fabrique, du chanteur lorettain Jérôme 50 et d’artistes de la Nation huronne-wendat, sans oublier un feu d’artifice. Gaétan Pageau, maire de L’Ancienne-Lorette, invite toute la population de la grande région de Québec à venir fêter avec les siens. Tous les détails sont disponibles au https://www.350ans.org. L‘événement sera remis au lendemain en cas de tempête ou de pluie verglaçante.

La retraite

Photo fournie par Bingo Jean-Talon

Impliqués depuis l’ouverture de la salle de Bingo Jean-Talon, il y a 30 ans (1992) d’abord à titre de bénévoles puis en agissant comme gestionnaires, Gaétan Drapeau et Diane Napier (adjointe) ont pris une retraite bien méritée le 30 novembre dernier. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Pierre-Paul Hus, député fédéral de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, remet des certificats de reconnaissance à Diane Napier (bénévole) et Gaétan Drapeau gestionnaire (2010-2022).

En souvenir

Photo tirée du site NHL.com

Le 28 décembre 1944. Maurice Richard (photo) marque cinq buts et établit un record de la LNH avec huit points (5 buts et 3 passes) dans une victoire de 9 à 1 des Canadiens de Montréal sur les Red Wings de Détroit. Richard avait passé l’après-midi à déménager sa famille d’un appartement à un autre à Montréal.

Anniversaires

Photo courtoisie

Carl Larouche (photo), ex-journaliste sportif de télévision à TVA Québec, 64 ans... Martin Kaymer, golfeur professionnel allemand (PGA), 38 ans... John Legend, compositeur, pianiste, chanteur et acteur américain, 44 ans... Patrick Rafter, joueur de tennis australien, 50 ans... Martin Everell, ex-animateur/journaliste 61 ans... Raymond Bourque, ex-joueur de hockey de la LNH (Boston Colorado), 62 ans... Denzel Washington, acteur américain, gagnant de deux oscars, 68 ans... Jean Soulard, ex-chef des cuisines au Fairmont Le Château Frontenac, 70 ans... Bill Lee, dit Spaceman, ancien lanceur des ligues majeures (Expo (1979-1982), 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 décembre 2021 : John Madden (photo), 85 ans, ancien entraîneur des Raiders d’Oakland et brillant analyste aux matchs télévisés de la NFL... 2019 : Jeremy H. Reitman, 72 ans, le petit-fils des fondateurs de l’enseigne montréalaise de vêtements Reitmans... 2018 : Amos Oz, 79 ans, poète, romancier et essayiste israélien... 2017 : Rose Marie, 94 ans, actrice qui tenait le rôle de Sally Rogers dans la populaire série télévisée des années 1960 The Dick Van Dyke Show... 2016 : Debbie Reynolds, 84 ans, actrice américaine... 2012 : Jon Finch, 71 ans, acteur britannique... 2008 : Valérie Letarte, 47 ans, animatrice et chroniqueuse à la radio et la télévision de Radio-Canada.