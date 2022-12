AUDET, Claude



À Québec, le 17 décembre 2022, après un combat contre la fibrose pulmonaire, à l'âge de 83 ans, est décédé paisiblement Claude Audet, époux de Marie-France Bray Audet, fils de feu Rose-Aimée Cloutier et de feu Sylvio Audet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Martin Rodrigue); son fils Éric (Susan Young) et trois petits-enfants: Brittany, Yann et Thomas. Il était frère de feu Marcelle, feu Paul, feu Clément, feu Françoise, Pierre, Aline, et Gisèle. Il laisse également dans le deuil sa belle-mère Yahne MacKenzie, ses belles-sœurs Dominique Bray et Yahne Bray. Né un 1er mai, journée internationale des travailleurs, Claude Audet était un travailleur acharné. Homme d'affaire de la PME Typoform pendant une grande partie sa vie active, il y avait dédié toute son énergie. À son apogée la compagnie employait une soixantaine d'employés. Il est passé par les aléas de la vie économique sans jamais se plaindre et gardant toujours espoir en l'avenir. Comme en témoigne des études universitaires en foresterie, son amour pour la flore l'a accompagné toute sa vie. Il était particulièrement fier de deux érables devenus majestueux qu'il avait plantés pendant sa jeunesse sur le terrain de la maison de son enfance. La famille planifie de planter d'autres érables en sa mémoire. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14h.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.