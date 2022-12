Fini les «emplois dangereux» pour les mineurs en Colombie-Britannique

Les jeunes de moins de 18 ans de la Colombie-Britannique ne pourront plus utiliser une tronçonneuse pour occuper un emploi forestier ou travailler en contact avec des produits nocifs dès le 1er janvier 2023.

Le gouvernement britanno-colombien a identifié plusieurs secteurs qui ne conviennent pas aux personnes de moins de 18 ans pour leur interdire d’y œuvrer. Les autorités provinciales ont analysé des données sur les accidents de travail en plus de consulter les industries et des membres du public. Les emplois liés à la foresterie, la transformation des aliments, le pétrole, le gaz et l'électricité, et le désamiantage sont notamment visés.

«Pour les travaux de construction, la transformation du poisson et certains travaux de transformation des animaux, un âge minimum de 16 ans est jugé approprié», a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

La loi avait d’abord été annoncée en octobre et entrera en vigueur au premier jour de 2023, dans le but que les entreprises aient le temps de s’adapter à ces importants changements.

WorkSafeBC indique avoir versé plus de 26,4 millions $ en réclamations d'invalidité à des travailleurs de 16 à 18 ans au moment de leur blessure entre 2012 et 2021.