La météo gâche le plaisir des amateurs de sports d’hiver

Patinoires fermées, pistes de ski de fond impraticables, accès limité à la montagne... La météo continue de faire des siennes et complique le congé des Fêtes de plusieurs familles, près d’une semaine après le temps violent du 23 décembre.

• À lire aussi: Pluie, neige et possible verglas au menu pour le jour de l’An

En pleines vacances scolaires, les options s’avèrent plutôt limitées pour ceux qui aiment jouer dehors.

Photo Dominique Lelièvre

Endommagées par le cocktail de neige, de pluie et de grêle de la dernière tempête, plusieurs patinoires extérieures, comme celle du domaine Maizerets, n’ont toujours pas ouvert leurs portes de la saison.

« C’est vraiment inhabituel. [...] On a toujours réussi à l’ouvrir avant le congé de Noël, sauf une fois ou deux », souligne Alain O’Neil, directeur général de la Société du domaine Maizerets.

« La température n’est pas de notre côté », résume-t-il, disant que le début d’hiver plus chaud que la moyenne n’a pas aidé non plus.

Photo Dominique Lelièvre

Malgré les efforts des équipes, la glace ne serait pas sécuritaire dans son état actuel. Or, la météo pourrait encore jouer les trouble-fêtes en fin de semaine.

Si la pluie et les températures au-dessus du point de congélation annoncées se réalisent, la patinoire du domaine pourrait n’ouvrir qu’après le jour de l’An, selon M. O’Neil.

Ouvertures progressives

Ailleurs à Québec, la Ville est parvenue à ouvrir une quinzaine de nouvelles glaces, aujourd'hui. En tout, environ 65 % des patinoires extérieures sont disponibles sur le territoire.

« On les ouvre progressivement. Les équipes travaillent d’arrache-pied pour ça », assure la porte-parole Mireille Plamondon.

Les amateurs de ski de fond doivent toutefois prendre leur mal en patience. De nombreux arbres sont tombés dans les sentiers, ce qui en limite l’accès.

Au domaine Maizerets, une partie des pistes a également été inondée par une onde de tempête, vendredi, qui a fait sortir de son lit le ruisseau du Moulin.

Du côté de Lévis, plus de la moitié des patinoires extérieures sont encore fermées, selon le site de la Municipalité. Le sentier réfrigéré du Quai Paquet est pour sa part ouvert.

Opérations réduites

Malgré la neige reçue, le sort s’est également abattu sur les passionnés de ski et de planche à la montagne.

La station touristique Stoneham, par exemple, a fonctionné, mais avec des opérations réduites cette semaine, en raison de dommages et de pannes d’électricité causés par le mauvais temps.

La situation sera « réévaluée » demain matin, a précisé un porte-parole, ajoutant que la remontée des bulles a été remise en service ce midi.

D’autre part, le Mont-Sainte-Anne est toujours fermé jusqu’à nouvel ordre, à la suite de l’incident à une télécabine survenu le 10 décembre.

D’autre part, le Massif de Charlevoix semble victime d’un achalandage important, ayant écoulé l’ensemble de ses billets de ski journaliers, hier et aujourd'hui.