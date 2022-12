L’annus horribilis du PLQ

C’était le 28 août 2022. Dominique Anglade, alors cheffe du Parti libéral du Québec, lançait officiellement sa campagne électorale. Seule devant son autocar, sans un seul candidat autour d’elle. Oups.

Pour le PLQ, ce fut une journée tristement prémonitoire de l’humiliante défaite historique qu’il subirait le soir du 3 octobre suivant.

Il en fut réduit à 14,37 % des voix. Même le Parti Québécois et Québec solidaire récoltaient plus de votes que le plus ancien parti politique de l’histoire du Québec.

L’Histoire retiendra en effet qu’au PLQ, 2022 fut irrévocablement son annus horribilis. L’année de loin la plus horrible de sa longue existence depuis sa fondation en 1867.

Déserté par les francophones, son vote traditionnel anglophone et allophone lui aura permis néanmoins de conserver son précieux statut d’opposition officielle.

Face à la popularité tenace de François Legault et la longue traversée du désert qui attend les troupes libérales, ce n’est tout de même pas rien. Or, depuis l’élection, même la suite s’est envenimée.

Après s’être accrochée contre toute logique, croulant sous les mauvaises décisions et de multiples dissensions internes dignes d’un très mauvais vaudeville, Mme Anglade a fini par quitter la politique.

Gravement déboussolé

C’est bien le service minimum qu’elle pouvait rendre à son pauvre parti. Un parti, de toute évidence, gravement déboussolé depuis sa défaite cuisante en 2018 sous le tandem Couillard-Barrette.

Rien ne garantit pour autant qu’avec un éventuel nouveau chef ou nouvelle cheffe, le PLQ réussira à surnager jusqu’au scrutin d’octobre 2026. Tout comme rien ne dit le contraire non plus.

Après tout, en politique, quatre ans, c’est long. Très long...

Il n’empêche que les libéraux sont loin d’être sortis de l’auberge. Un sondage Léger/Le Journal publié le 16 décembre sonne la catastrophe. Chez les francophones, à 6 % des intentions de vote, il s’effondre. Littéralement.

Même chez les non-francophones, à 41 % seulement d’appuis, le PLQ chute au 36e dessous. Loin, très loin, des 80 % dorés de l’ère Charest...

Souffle nouveau ?

Disons-le crûment. Devant l’ampleur du désastre, aucun post-mortem sérieux à l’interne n’est même possible. Difficile de pratiquer une autopsie détaillée quand un cadavre politique est mutilé à ce point.

Ce qu’il reste aux libéraux, si avenir il doit y avoir pour eux, résidera donc entièrement entre les mains – et dans la tête – de la personne qui, d’ici 2026, les dirigera.

Pour le PLQ, on ne s’en sort pas. Le choix qu’il fera d’une prochaine ou d’un prochain chef lui sera carrément vital... ou létal. Tout dépendra de ce que cette personne saura lui apporter ou non comme souffle nouveau.

Et ce, non seulement auprès des francophones séduits par le nationalisme post-souverainiste de la CAQ. Mais aussi auprès des anglophones et allophones qui, privés du grand combat entre le Oui et le Non, ne savent plus trop de quel bois idéologique se chauffe le Parti libéral du Québec.

D’ici 2026, les nombreuses crises qu’aura à gérer la CAQ – langue, santé, logement, inflation, éducation, etc. – pourraient également inspirer les candidats à sa future chefferie à présenter, s’ils en sont capables, des pistes d’action plus novatrices.

Ce sera à voir et à suivre...