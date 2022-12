Les avocats montréalais de l'aide juridique se dotent d’un autre mandat de grève

Les membres du Syndicat des avocates et avocats de Montréal et Laval ont décidé mercredi de renouveler leur mandat de grève.

«À deux jours de Noël, plusieurs avocates et avocats ont été menacés par le Centre communautaire juridique de Montréal et Laval (CCJM) de sanctions disciplinaires s'ils ne se montraient pas disponibles en fonction des horaires des Fêtes imposés par l'employeur», peut-on lire dans un communiqué rédigé par le Syndicat des avocates et avocats de Montréal et Laval-CSN.

Les avocats de Montréal et Laval se dotent ainsi de dix jours de grève supplémentaires qui pourraient être utilisée à tout moment. Les avocats ont été soumis à un vote alors qu’ils étaient de retour au travail après avoir débrayé pendant les cinq derniers jours.

Les négociations avec les avocats de la région montréalaise, qui sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2019, n’ont pas donné les résultats escomptés.

Les conditions de travail se sont aussi dégradées dans les derniers jours, selon le syndicat.

La formation syndicale dénonce aussi des ruptures de services survenus pendant le congé des Fêtes. Elle prétend qu’aucun membre de la direction du CCJM ne s'est montré volontaire pour répondre aux services de garde téléphoniques et de visiocomparution, lors de la grève.

Le refus de Québec d’assurer la parité salariale entre les avocats de l'aide juridique et leurs collègues de la Couronne est pointé du doigt par la formation syndicale.

Les syndicats CSN des avocats des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont aussi parties prenantes de ce litige.