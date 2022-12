Les idylles, séparations et naissances de l’année

Des moments très heureux, mais aussi des périodes plus douloureuses ont garni la vie personnelle... et les réseaux sociaux des artistes d’ici au cours de la dernière année. Voici notre bilan.

Bienvenue bébé !

Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin

Photo courtoisie, ERIC MYRE

Avant d’accoucher de son fils Lawrence en avril, l’égérie de Révolution ne connaissait pas le sexe de l’enfant, une information qu’ignorait également l’acteur. La jeune maman a également fait patienter ses fans cinq mois avant de dévoiler le visage de bébé.

Photo Chantal Poirier

Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

Photo tirée de page Facebook

Un retrait de la vie publique et une prise en main plus tard, l’animatrice et actrice a fait de la place pour une grande nouveauté dans sa vie : la petite Margot. C’est le papa, le comédien Jean-Philippe Perras, qui a été le premier à souhaiter la bienvenue à l’enfant sur les réseaux sociaux, encensant aussi sa douce moitié.

Suzie Villeneuve

Photo Martin Alarie

La veille de la Saint-Jean, Suzie Villeneuve est officiellement devenue maman quand bébé Edward s’est pointé le bout du nez. Comble de joie : elle a pu vivre cet événement en étant épaulée, soutenue et informée par sa sœur Lisa, une infirmière.

Jonas et Carmen

Photo Martin Chevalier

Jamais deux sans trois, dit-on. C’est le cas de Jonas et sa belle, Carmen, les parents d’un trio d’enfants – une naissance par an au cours des trois dernières années – depuis le mois d’octobre. À Lennon et Gloria Pearl s’est greffé le petit Morrison.

Luc Langevin

Photo Chantal Poirier

Ce n’est pas une nouvelle illusion qu’a présentée le magicien en octobre, mais plutôt le petit pied tout ridé de sa fille fraîchement débarquée dans la famille. Luc Langevin et son amoureuse, Esther L. Béland (à qui il a rendu hommage), ont offert une sœur à leur Victor âgé de 4 ans.

Jérémy Demay

Photo Martin Alarie

À 2 ans, la petite Loa, première enfant de Jérémy Demay, est devenue grande sœur. L’humoriste et sa femme, Marie, ont élargi leur famille au cours de l’été quand est né un bébé dont le nom et le sexe n’ont pas été dévoilés.

Clément Jacques

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Quelques jours après le second accouchement de Cœur de pirate, sa coach à La Voix, le chanteur a goûté pour la première fois aux joies de la paternité. Son amoureuse a donné la vie à Rose-Adèle et, comme l’a dit l’artiste : « C’est le plus beau spectacle que j’ai vu de ma vie ! »

Cœur de pirate

Photo Chantal Poirier

Près de 10 ans après l’arrivée de sa fille, Romy, Cœur de pirate a donné naissance à un premier garçon prénommé Arlo. Son devoir de mère ne l’a pas empêchée de continuer à donner des spectacles et à s’occuper de Bravo musique, son entreprise de gestion artistique.

Ils se sont dit « Oui »

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin

PHOTO COURTOISIE

La COVID les aura fait patienter deux ans de plus que prévu, mais n’aura pas empêché leur flamme de brûler. Ils ont attendu jusqu’en octobre, à l’église de Saint-Sauveur. Leur somptueux mariage – auquel a assisté en exclusivité le magazine 7 Jours – a permis d’amasser 40 000 $ pour quatre fondations.

Jacob Roberge et Annie Payeur

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

L’an dernier, c’est la grande aventure de Star Académie qui a été au cœur de la vie du jeune chanteur. Mais cette année, la musique n’a pas fait le poids devant la cérémonie intime qu’il a vécue à Thetford Mines, aux côtés de celle qui partage sa vie depuis plusieurs années.

Bob le Chef et Victoria Charlton

Chez eux, l’amour n’a pas pris son temps. En octobre 2021, on apprenait que le chef formait un couple avec la youtubeuse et autrice. En mai de cette année, les amoureux se sont fiancés et, à peine quelques mois plus tard, en décembre, ils se sont mariés au Portugal.

Ils rediront« Oui »

Nathalie Simard et Lévis Guay

Photo courtoisie

Cette année, la chanteuse et son homme ont célébré leurs 14 ans de mariage, une étape que l’on appelle les noces de plomb. Or, il n’y a pas de plomb dans les ailes de leur couple. C’est tout le contraire, car ils attendent 2023 avec impatience afin de renouveler leurs vœux.

C’est fini...

Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Après six ans ensemble, la comédienne et l’humoriste ont tiré un trait sur ce pan de leur vie. Même si ce fut « une décision difficile », ils sont restés « en très bons termes ». On ne sait toutefois pas s’ils formaient encore un couple lorsqu’ils ont animé leur gala ComediHa ! en août. Qu’à cela ne tienne, leur travail n’en a pas souffert.

Guy Jodoin et Édith

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

L’animateur et sa plus récente amoureuse se dirigeaient vers 10 ans de bonheur. Après avoir mis cinq ans à présenter celle qui faisait battre son cœur, le maître du Tricheur a annoncé, à la mi-octobre, être redevenu célibataire, n’ayant que des bons mots pour son ancienne flamme. « C’est une super bonne amie, une amie incroyable », a-t‐il dit au magazine 7 Jours.

Mariana Mazza

Photo Pierre-Paul Poulin

À défaut de partager le nom de celui avec qui elle a formé un couple pendant près de six ans, l’humoriste n’a pas caché, en octobre, être séparée. L’annonce est survenue peu de temps avant qu’on apprenne que c’est elle qui se cachait dans le Bébéluga de la deuxième saison de Chanteurs masqués. « En fait, on n’est plus amoureux, mais on reste des meilleurs amis pour la vie », a-t-elle confié au 7 Jours.

Marie-Mai et David Laflèche

Photo d'archives

Ils ont travaillé ensemble, ont créé en duo et ont donné naissance à la petite Gisèle. Tout ça en six années d’intimité. C’est au début de septembre que le couperet est tombé sur le couple. Or, deux ans plus tôt, on apprenait que la chanteuse ne vivait plus sous le même toit que le musicien, elle qui était devenue propriétaire d’une maison dont les rénovations allaient servir de décor à l’émission Chez Marie-Mai.

José Gaudet et Andrea Babb

Il a fallu quelques mois à l’animateur pour « gérer » sa rupture dans les médias. En mars, son ex et lui ont pris des chemins différents, mais ce n’est qu’en septembre, après avoir reçu plusieurs messages d’admirateurs lui demandant ce qui se passait avec sa douce, qu’il a écrit que leur histoire s’était terminée après trois ans. Bien qu’il ait avoué qu’une séparation n’était jamais facile, il a tenu à rassurer le public.

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles

Les deux chanteurs de La Voix n’ont pas réussi à éviter, cette année, une seconde rupture. Actifs sur les réseaux sociaux, les parents de deux enfants ont clos un chapitre important de leur vie. Mais impossible de savoir comment ils en sont arrivés là : « Je n’expliquerai pas les raisons pour lesquelles nos chemins se sont séparés, par respect pour ma famille. C’est profondément difficile. Mais c’est mieux comme ça », a écrit Rafaëlle Roy en septembre sur Instagram.

Cathy Gauthier et François Paradis

Amoureux depuis 2009 et mariés pendant sept ans, l’humoriste et le producteur ont été au cœur d’une rupture. Questionnée à savoir comment elle avait fait pour maigrir, la maman de la petite Alice née en 2018 a profité de sa tribune au micro du rendez-vous matinal Le Boost !, sur Énergie, pour ouvrir une porte sur sa vie privée. Elle a entre autres parlé de l’importance de la résilience et de l’adaptation quand des enfants sont directement touchés par une décision prise par leurs parents.

Émilie Bierre et Justin Morissette

Depuis plusieurs mois déjà, Émilie Bierre n’a plus Louis Morissette et Véronique Cloutier comme beaux--parents. Au début de mai, l’actrice n’a pas caché ne plus vivre une idylle avec Justin Morissette, le fils du célèbre couple. « On a formé un couple pendant presque trois ans, mais on grandit, on évolue... », a résumé la jeune femme à Échos Vedettes.

Andréanne A. Mallette et Olivier Savoie Campeau

Depuis octobre, Andréanne A. Mallette est revenue à ce qu’elle qualifie d’« essentiel » : elle-même et ses amitiés. L’auteure-compositrice-interprète et le batteur, en couple depuis 2018, ont choisi de ne plus emprunter la même route. Outre leur intimité, les deux artistes ont aussi partagé maintes fois la scène.

Kim Rusk et Sansdrick Lavoie

L’année 2022 aura marqué la naissance du couple formé d’anciennes vedettes de téléréalité, mais aussi son éclatement, après quelque six mois. L’animatrice et celui qu’on a découvert lors de l’édition d’Occupation double Bali ont grandement fait état de leur complicité amoureuse sur les réseaux sociaux, puis d’un coup, les effusions ont cessé. Pour seul commentaire, Kim Rusk a écrit : « [...] oui Sansdrick et moi c’est terminé ».

Tout nouveau, tout beau...

Alicia Moffet

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

La fin de 2021 n’avait pas été des plus joyeuses dans le cœur d’Alicia Moffet, qui avait décidé de se séparer d’Alex Mentink, le père de sa fille, Billie Lou. Mais 2022 a été beaucoup plus heureuse, car elle lui a permis de rencontrer Frédérick Robichaud, candidat à OD dans l’Ouest. Cette magie du destin lui a-t-elle inspiré la chanson Run to You ?

Jean-Philippe Wauthier et Emmanuelle Rochon

Après une séparation difficile qui a mené à un divorce avec la mère de ses deux enfants, l’amour a une fois de plus frappé à la porte de l’animateur de Bonsoir bonsoir !. On ne sait pas précisément à quand remonte le début de cette histoire d’amour, mais au début du mois de mai, on a appris que le cœur de monsieur battait pour sa styliste, Emmanuelle Rochon, bien connue des artistes québécois.