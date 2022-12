Les Raiders en ont marre de Derek Carr

L’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, Josh McDaniels, laissera le quart-arrière Derek Carr sur les lignes de côté durant les deux derniers matchs de la saison.

Visiblement insatisfait de la plus récente performance du vétéran, McDaniels a confirmé ses intentions aux médias mercredi, quatre jours avant l’affrontement contre les 49ers de San Francisco.

Ainsi, le substitut Jarrett Stidham se retrouvera aux commandes de l’attaque de l’équipe étant pratiquement éliminée en vertu d’un dossier de 6-9.

Carr, 31 ans, a éprouvé des ennuis dans une défaite de 13 à 10 aux mains des Steelers de Pittsburgh, samedi. Il a complété 16 de ses 30 passes pour des gains de 174 verges, un touché et trois interceptions. Écoulant la première année d’un pacte de trois ans et de 121,5 millions $, il a réussi 60,8 % de ses relais en 2022 pour 3522 verges, 24 majeurs et 14 passes saisies par l’adversaire.

Troisième de la section Ouest de l’Association américaine de la NFL, Las Vegas doit gagner ses deux dernières parties et espérer des défaites de nombreux rivaux, dont les Dolphins de Miami (8-7), pour se qualifier.