Les Sags goûtent à la médecine du Phœnix

Après s’être reposés pendant le congé des Fêtes, les Saguenéens de Chicoutimi sont vite redescendus sur terre contre le puissant Phoenix à Sherbrooke, mercredi soir.

Les Sags ont encaissé un rude revers de 7 à 1 face aux représentants de l’Estrie, au Palais des sports Léopold-Drolet. Les hommes de Yanick Jean se sont butés à un Phœnix en pleine forme malgré les absences de Joshua Roy, Tyson Hinds, David Spack et l’entraîneur-chef Stéphane Julien, tous au Championnat mondial de hockey junior 2023.

« On ne pouvait pas faire d’erreurs contre ce genre de club, et on en a fait beaucoup trop », a résumé l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Faux départ pour Cloutier

L’une des plus récentes acquisitions de Jean, le gardien Philippe Cloutier, a tenté tant bien que mal de repousser les attaques du Phœnix. Sur son premier tir reçu dans l’uniforme saguenéen, il a flanché devant Justin Gill en échappée.

Ce dernier a marqué son deuxième but du match un peu plus tard.

Ethan Gauthier a imité son coéquipier avec un doublé. Israël Mianscum, Jaheem Lagacé et Milo Roelens ont également déjoué le cerbère de 19 ans.

Nouveaux peu influents

Les deux autres nouveaux venus chez les Bleuets, Thomas Desruisseaux et Édouard Carrier, étaient également en uniforme. Comme la plupart de leurs camarades, les deux joueurs n’ont pas trouvé le moyen de se mettre en valeur.

Les visiteurs n’ont pas voulu abdiquer, profitant de la réussite de Zachary Gravel au milieu du premier tiers. Toutefois, la puissance des locaux et la perte d’Émile Duquet ont pesé dans la balance. Le numéro 19 de Chicoutimi a quitté le match après avoir essuyé une dure mise en échec en deuxième période.

Après un congé des Fêtes mouvementé, Marc-André Gaudet a vécu deux premières dans la victoire des siens. En plus de faire ses débuts avec le Phoenix de Sherbrooke, l’espoir des Blues de St. Louis affrontait ses anciens coéquipiers du Saguenay.

Les Sags s’arrêteront à Drummondville pour y affronter les Voltigeurs, jeudi soir.