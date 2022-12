L’Océanic prolonge à sept sa série de victoires

RIMOUSKI | L’Océanic a marqué quatre buts sans réplique en deuxième période en route vers un gain de 4 à 0 face aux Cataractes mercredi soir à Shawinigan.

Il s’agissait d’une septième victoire consécutive pour la troupe de Serge Beausoleil qui connaît ses meilleurs moments de la saison.

Les attaquants de 20 ans William Dumoulin et Xavier Filion ont pris les choses en main avec une récolte d’un but et une passe chacun.

« Les gars ont été intenses autant en échec avant qu’en repli défensif. Leur gardien leur a donné un solide coup de main en première période. Nous n’avons pas accordé beaucoup de choses à l’adversaire et Hamrla a fait les arrêts quand c’était le temps », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Domination en première

L’Océanic a dominé la première période, mais les hommes de Serge Beausoleil se sont butés au brio du jeune gardien des Cataractes, Rémi Delafontaine, qui a bloqué 17 tirs. Il a notamment brillé à deux reprises face à Jacob Mathieu qui a fait sentir sa présence à son retour au jeu.

L’Océanic a poursuivi sa domination en deuxième période, mais cette fois-ci les Rimouskois sont parvenus à résoudre l’énigme Rémi Delafontaine en marquant quatre buts tout en limitant les Cataractes à trois lancers.

En début de période, Xavier Filion a ouvert le pointage avec une belle feinte du revers sur une échappée. Les visiteurs ont marqué trois fois en moins de trois minutes en deuxième moitié de deuxième.

Mathis Gauthier a marqué sur réception de l’extérieur du cercle des mises en jeu bien alimentées par Alexandre Blais.

Jan Sprynar a complété un superbe échange à trois, initié par Jacob Mathieu et Julien Blais. Enfin, William Dumoulin a porté le pointage 4 à 0 avec un tir de grande qualité.

Changement de gardien

Les Cataractes ont effectué un changement de gardien au début de la troisième période. Le fils de l’annonceur maison, Alexis Cournoyer, a été parfait face aux quatre tirs de l’Océanic qui est parvenu à préserver le jeu blanc pour son gardien Patrik Hamrla malgré neuf lancers des locaux.

L’attaquant Jacob Mathieu était de retour au jeu après avoir raté les 11 derniers matchs en raison d’une blessure. Il a pris la place de l’attaquant de 20 ans, Luka Verreault, qui n’était pas à 100 % en raison d’une blessure.

►L’Océanic se mesurera aux Voltigeurs jeudi soir à Drummondville.