Manipulation de la Bourse de Singapour : le cerveau condamné à 36 ans de prison

Un homme d'affaires malaisien reconnu coupable d'avoir orchestré la plus grave affaire de manipulation du marché boursier à Singapour a été condamné mercredi par un tribunal de la cité-État à 36 ans de prison.

John Soh Chee Wen était le cerveau derrière ce stratagème qui a fait disparaître 5,8 milliards de dollars américains du marché boursier local dans une escroquerie du type «penny stocks» (des actions souvent en-deçà d'un dollar) en 2013, selon des documents judiciaires.

Son complice, le Singapourien Quah Su-Ling, a été condamné à une peine de 20 ans de prison.

Tous deux ont été reconnus coupables en mai d'avoir utilisé plus de 180 comptes pour gonfler le prix des actions de trois sociétés dans le cadre de ce que la juge de la Haute Cour de justice, Hoo Sheau Peng, a qualifié de «système d'une ampleur, d'une complexité et d'une sophistication considérables».

«Armés d'une bonne compréhension des marchés financiers et des titres, et tirant parti de leurs vastes connexions et réseaux, ils ont audacieusement exploité le système», a-t-elle déclaré lors de l'énoncé de la sentence.

Un «préjudice immense» a été causé par le crash boursier, a-t-elle ajouté.

Les procureurs ont qualifié cette affaire de «cas le plus grave» de manipulation boursière à Singapour, un centre financier mondial.

Ils ont détaillé comment les accusés ont planifié une «fraude complexe et élaborée» pour manipuler les prix des actions de Blumont Group, Asiasons Capital et LionGold Corp.

MM. Soh et Quah ont utilisé les actions comme garantie, convainquant plusieurs banques, dont Goldman Sachs, d'accorder plus de 170 millions de dollars singapouriens (environ 120,5 millions d'euros) de crédit pour financer leur projet.

Ils ont ensuite utilisé cet argent pour créer une demande de «penny stocks» et seraient parvenus à faire grimper certains prix d'environ 800 % en 2013.

Le 4 octobre de la même année, les prix se sont cependant effondrés, faisant disparaître environ 8 milliards $ singapouriens de la Bourse de Singapour.

Les autorités singapouriennes affirment que l'incident a entamé la confiance des investisseurs et a directement affecté les volumes de transactions en 2014.

M. Soh a été condamné pour 180 des 188 chefs d'accusation et Quah pour 169 des 177 chefs d'accusation. Ils prévoient de faire appel, selon le tribunal.