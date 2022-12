«Parapapam»: une veillée symphonique féérique

Roch Voisine et Guylaine Tanguay ont épaté la visite mardi soir alors qu’ils recevaient à la Maison symphonique de Montréal pour leur concert des Fêtes «Parapapam».

Ils étaient accompagnés, pour cette veillée musicale – qui avait un certain cachet féérique – du violoniste Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), qu’il dirige depuis 2019, de la soprano québécoise d’origine italienne Giorgia Fumanti et du baryton – aussi comédien («L’Impératrice») – d’origine géorgienne Vladimir Korneev.

Ensemble, en duo ou en trio, et en solo, les artistes ont revisité certains des plus grands classiques de la période des Fêtes, dont «Happy Xmas (War is over)», «Feliz Navidad» et «Have yourself a merry little Christmas», jouant autant avec la musique pop qu’avec leur style respectif. Des interludes de classique, dont «Adeste Fideles» et «Le petit concerto pour Carignan d’André Gagnon» - pour lequel le public s’est levé pour applaudir - ont aussi été présentés à la Maison symphonique mardi.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les hôtes de la soirée ont ouvert le concert en duo sur «Le sentier de neige» – où quelques légers soucis de synchronisations ont pu se faire entendre. Les invités ont pour leur part présenté d’émouvantes versions des pièces «The Prayer», «Ave Maria», «Minuit chrétien» et «Amazing Grace» - pour laquelle Alexandre Da Costa a offert un impressionnant solo de violon pour lequel il a aussi reçu une ovation.

Sur la scène ornée de guirlandes et de couronnes verdoyantes, d’une dizaine de sapins scintillants et de poinsettias écarlates, en plus de l’OSDL, 125 choristes, incluant les Petits Chanteurs du Mont-Royal, sous la direction de Frédéric Vogel se sont chargé des chœurs.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le public n’a pas su cacher son enthousiasme lors de la présentation rythmée de la pièce «All I want for Christmas is you» par Guylaine Tanguay, tapant des mains presque tout le long de l’enchainement qui combinait aussi «Rocking around the Christmas tree». La chanteuse country, a aussi offert «Noël c’est l’amour», et «L’enfant au tambour» en duo avec le petit Mattenzo Da Costa, le fils du maestro.

De son côté, Roch Voisine, qui a chanté pour la première fois devant public à l’âge de 7 ans lors de la messe de minuit, a interprété «Mon premier sapin blanc», «Sainte nuit» à la guitare sèche et «Please come home for Christmas».

«Parapapam» est présenté jusqu’à vendredi à la Maison symphonique de Montréal.