Quoi faire quand tout est contre toi?

Au début de mon séjour à l’Institut Philippe-Pinel, je t’avais écrit en te fournissant mes coordonnées téléphoniques pour que tu communiques avec moi de vive voix afin de répondre aux multiples interrogations que mon séjour ici me pose. Tu m’as répondu par Le Journal. J’ai lu ta réponse pour me rendre compte qu’il y avait plusieurs choses que tu avais mal comprises dans mon récit. Voici de nouveau mon numéro de téléphone pour que tu puisses m’appeler et que je puisse t’expliquer mon cas. Ce sera plus simple comme ça, car je pourrai saisir ce que tu ne comprends pas.

Incarcéré sans raison

Je ne réponds aux lecteurs que dans Le Journal. Fournissez-moi les détails dans une prochaine lettre afin que je puisse compléter ma réponse la prochaine fois.