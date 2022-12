Tua Tagovailoa: les Dolphins n’auraient pas erré

Le médecin en chef de la NFL, Dr Allen Sills, a mentionné mardi que le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa n’affichait pas de symptômes relatifs à une commotion cérébrale durant le match de dimanche contre les Packers de Green Bay.

Le représentant de la ligue a précisé que le comportement général de l’athlète de 24 ans ce jour-là ne justifiait pas une investigation plus poussée. Cependant, l’entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel, a révélé le lendemain que le pivot s’était soumis au protocole des commotions, précisant que le principal concerné avait ressenti des symptômes après la défaite de 26 à 20 des siens. Au cours de celle-ci, Tagovailoa a éprouvé des ennuis, commettant notamment trois interceptions en seconde demie.

«Nos responsables et nos neurologues associés surveillent si quelconque contact au cou ou à la tête est suivi d’un comportement typiquement relié à cette blessure. [...] Si un joueur, un coéquipier, un arbitre, un instructeur ou n’importe qui d’autre identifie des manifestations susceptibles d’évoquer une commotion, le protocole est amorcé. Pendant le match de dimanche, aucun des facteurs incitatifs n’était visible, même s’il y a eu un contact avec la tête. Le joueur n’a pas déploré de problème, même s’il a discuté avec le personnel médical durant la rencontre. Rien ne semble avoir violé le protocole en vigueur», a déclaré Sills au réseau NFL Network.

Absent dimanche?

Cependant, il reste que l’état de santé de Tagovailoa inquiète suffisamment McDaniel pour l’inciter possiblement à le garder à l’écart. Ainsi, Teddy Bridgewater pourrait agir comme quart partant dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L’entraîneur-chef a confirmé aux médias mercredi que son pivot numéro 1 avait bel et bien eu une commotion dimanche.

Tagovailoa a été ébranlé à quelques reprises cette saison. Il a été hospitalisé à la suite d’une blessure de ce type subie au cours d’un duel face aux Bengals de Cincinnati dans la quatrième semaine du calendrier régulier. Le tout suivait un autre dur contact encaissé durant la joute précédente contre les Bills de Buffalo; il était revenu au jeu après une courte absence dans ce match, ce qui a soulevé plusieurs questions quant à la gestion du protocole par les Dolphins, la ligue et l’Association des joueurs.

«Je me soucie profondément de chaque joueur. Je prends cela au sérieux, je veux qu’il soit en santé et en paix à ce propos. C’est le plus important. On va gérer les circonstances par la suite», a expliqué McDaniel au début de la semaine, tel que rapporté par le site NFL.com.