Un secret bien gardé chez les Blue Jays

« Du riz jaune avec une viande si spéciale que je ne peux même pas décrire la façon dont elle est apprêtée », résume Otto Lopez, avec l’eau à la bouche.

• À lire aussi: Une année inoubliable pour le Québécois Otto Lopez

À bien y penser, c’est ce fameux plat cuisiné par la grand-mère de Vladimir Guerrero fils que le Québécois croit avoir mangé avant d’obtenir son premier coup sûr en carrière dans le baseball majeur, le 1er octobre dernier.

« La grand-mère de Vladimir est très spéciale, a qualifié Lopez. Elle cuisine pour les joueurs des Blue Jays. Quand on arrive au stade, il y a souvent des plats cuisinés par elle. »

Peu importe ce qu’il a mangé, Vladimir Guerrero fils semblait tout aussi heureux que Lopez, sur les lignes de côté, quand ce dernier a frappé son premier coup sûr. Le numéro 27 avait bondi sur le terrain, multipliant les demandes afin que l’on conserve la balle en souvenir.

« Vladimir est un très bon coéquipier, a décrit Lopez. Il essaie d’aider le plus possible les nouveaux qui arrivent dans l’équipe. Il l’a fait pour moi et ça m’a vraiment motivé à travailler toujours plus fort. »

Spaghetti, riz et steaks

Si le Québécois ne tarit pas d’éloges pour les talents culinaires de la grand-maman de son célèbre coéquipier, il avoue qu’il est pour sa part plus talentueux sur un terrain de baseball que devant les fourneaux.

Lopez convient, avec humour, qu’il mange beaucoup mieux durant ses séjours dans le baseball majeur.

« Je cuisine un peu par moi-même, mais j’ai peu de spécialités, indique-t-il, résumant aussitôt son alimentation lorsqu’il évolue à domicile au niveau AAA. Ça tourne surtout autour du spaghetti, du riz ou des steaks. C’est pas mal tout... J’alterne, mais je mange pratiquement la même chose pendant six ou sept mois par année. »

Du succès à Buffalo

Au-delà des huit matchs auxquels il a participé avec les Jays durant la saison 2022, Lopez a surtout œuvré dans le AAA, avec les Bisons de Buffalo.

En 91 parties, il a totalisé 101 coups sûrs, dont 19 doubles, six triples et trois circuits. Sa moyenne au bâton a été de ,297, laissant croire qu’il peut bien frapper, même sans les bons petits plats de la grand-mère de Vladimir Guerrero fils.