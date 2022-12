Une mère monoparentale endettée doit vendre sa maison

Cheffe de famille monoparentale avec à sa charge deux enfants, Zoé travaillait à temps plein pour une municipalité. Un retour aux études va toutefois causer un endettement progressif qui va la forcer à vendre sa maison.

Après sa séparation en 2018, Zoé a acheté une maison unifamiliale en utilisant ses REER pour la mise de fonds. L’un de ses deux enfants fréquente l’école privée pour pouvoir avoir accès à un programme sports-études spécifique.

Pendant qu’elle était employée à la municipalité, Zoé parvenait à boucler ses fins de mois, mais l’an dernier, elle a décidé de retourner aux études.

Désormais, elle ne peut plus compter que sur un montant d’un programme d’aide à l’emploi gouvernemental, les allocations familiales et le crédit de TPS, pour un total mensuel de 3650 dollars.

Ses dépenses mensuelles s’élevant à 3980 dollars incluant le remboursement du prêt hypothécaire (1150 dollars), elle s’endette donc progressivement. Le solde de ses cartes de crédit grimpe à 36 000 dollars, auquel s’ajoutent un prêt personnel de 5000 dollars et son prêt étudiant (11 000 dollars).

Elle a pris du retard dans le paiement de ses taxes municipales (2500 dollars) et de ses taxes scolaires (400 dollars) et a encore 7500 dollars à verser sur son prêt automobile. Comble de malheur, des infiltrations d’eau dans sa propriété nécessitent des travaux urgents, mais elle n’a pas les liquidités pour les effectuer. Sa situation se dégrade rapidement et elle craint de perdre sa maison.

L’heure des choix

Zoé peine aussi à effectuer les paiements minimums sur ses cartes de crédit. « Et aussitôt que je les fais, je dois réutiliser le crédit libéré pour payer d’autres dépenses », se désole la femme de 32 ans.

Fanny Gélinas-Paquin, syndique autorisée en insolvabilité et directrice en redressement financier (consommateur) chez Raymond Chabot, a analysé son dossier.

« Son budget est déficitaire même en ne considérant que les frais fixes », affirme-t-elle.

Zoé a encore deux années d’études devant elle et par conséquent sa situation financière ne s’améliorera pas à court terme. Elle souhaiterait pouvoir conserver sa maison et maintenir son fils à l’école privée, mais elle réalise qu’elle devra faire des choix.

Une vente inévitable

Fanny Gélinas-Paquin a proposé trois options à Zoé. La première nécessite de vendre sa maison : elle a pris beaucoup de valeur et le prix obtenu lui permettra de rembourser ses dettes (cartes de crédit, prêt personnel et prêt étudiant) et même de disposer d’un petit coussin de sécurité.

Il lui faudra trouver un logement dont le loyer équivaut à son remboursement hypothécaire actuel.

La deuxième option consiste à réhypothéquer la propriété à un montant supérieur. Sa banque a toutefois refusé compte tenu de sa situation financière précaire et des travaux que nécessite la maison.

Troisième solution : la proposition de consommateur. Celle-ci est préférable à la faillite, car dans ce cas, sa maison serait saisie et vendue pour rembourser ses créanciers puisque sa valeur est supérieure aux dettes.

Avec une proposition en revanche, elle conservera sa maison, mais devra offrir aux créanciers un montant couvrant la totalité de ses dettes non garanties (cartes, prêts).

S’ils acceptent, elle pourra rembourser sur un maximum de 60 mois et les intérêts cesseront de courir. Cela nécessiterait toutefois de serrer son budget au maximum, de se départir de sa voiture et de retirer son enfant de l’école privée.

Zoé s’est finalement résolue à vendre la maison familiale.

Cette décision a été difficile, mais lui a permis de se libérer d’un stress considérable. Sans dettes, elle a pu poursuivre ses études avec l’esprit tranquille, garder sa voiture, laisser son fils à l’école privée et il lui est même resté un peu d’argent comme coussin de sécurité.

Sa situation financière

Actifs

Maison unifamiliale : valeur de 350 000 $

Ford Fiesta : valeur de 4000 $

Dettes

Hypothèque : 201 000 $

Taxes municipales : 2500 $

Taxes scolaires : 400 $

Prêt automobile : 7500 $

Cartes de crédit : 36 000 $

Prêt étudiant : 11 000 $

Prêt personnel (endossé par sa mère) : 5000 $

TOTAL DES DETTES : 263 400 $

Revenus mensuels

Aide à l’emploi : 2250 $

Allocations familiales : 1320 $

Crédit TPS : 80 $

TOTAL DES REVENUS : 3650 $

Dépenses mensuelles :

3980 $ (incluant hypothèque, taxes, téléphone, électricité, assurances, épicerie, coût de l’école privée, essence, etc.)