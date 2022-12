Une très belle séquence pour Phillip Danault

La pause des Fêtes semble avoir été bénéfique pour le Québécois Phillip Danault, qui a repris là où il avait laissé, mardi, au grand plaisir des Kings de Los Angeles.

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal a récolté un but et deux mentions d’aide dans un triomphe de 4 à 2 aux dépens des Golden Knights de Vegas, prolongeant à cinq sa séquence de parties avec au moins un point. Ses performances constituent l’une des raisons pour lesquelles les Kings se battent pour le sommet de la section Pacifique: ils accusent un retard de trois points sur Vegas.

Aussi, avec 27 points en 38 rencontres cette saison, Danault respire la confiance. Individuellement et collectivement, tout se déroule rondement selon lui. «Depuis le début de l’année, nous n’avons pas été les meilleurs en défense, mais dans les 10 derniers matchs, on a été très bons. Nous jouons de la façon appropriée et ça commence là. Nous sommes fiers d’être solides défensivement et quand on se présente en zone adverse, nous avons du plaisir, a-t-il commenté au site NHL.com. En effectuant les bons gestes en défense, nous appliquons davantage de pression en territoire offensif. Ça semble bizarre à dire, mais c’est ainsi et ça fonctionne.»

En gros, la clé du succès est simple, d’après le vétéran dont le trio complété par Viktor Arvidsson et Alex Iafallo a totalisé huit points face aux Knights.

«Il s’agit de bien jouer, d’être fort en remportant nos batailles et en bougeant beaucoup avec vitesse. C’est aussi un jeu d’équipe avec trois attaquants, deux défenseurs et un gardien, a-t-il indiqué. Il faut s’en tenir à notre système et poser les bons gestes jusqu’à la fin, peu importe le pointage.»

Tout est sur la table

Malgré ces succès, beaucoup reste à jouer et les hommes de l’entraîneur-chef Todd McLellan devront se montrer alertes au sein d’une division comprenant des clubs comme les Oilers d’Edmonton, les Flames de Calgary et Vegas ayant de grandes ambitions. Pour cela, il faudra être fiables en arrière de leur ligne bleue.

«Nous commençons à ressembler à ce que nous devrions être selon nous. Lorsqu’on parle de l’identité, un mot qu’on entend plus souvent, on en comprend la signification et on l’accepte. Je ne suis pas certain que c’était le cas plus tôt cette saison. Cela ne nous a pas fait mal en attaque, mais nous sommes capables de demeurer dans le coup plus longtemps. [Jonathan] Quick nous a donné une victoire, tout comme [Pheonix] Copley, et ça nous a aidés énormément. Il y a une belle confiance et ça fait une immense différence», a souligné McLellan.

La formation californienne visitera l’Avalanche du Colorado, jeudi, avant de renouer avec ses partisans deux jours plus tard, à l’occasion du passage en ville des Flyers de Philadelphie.