LÉVESQUE, Jeannine



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 16 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jeannine Lévesque, épouse de feu monsieur Pardo Mastrogiuseppe, fille de feu madame Annette Aubé et de feu monsieur Jean-Paul Lévesque. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Serge (Nicole Lavoie) et sa fille Sylvie Therrien; ses petits-enfants : Guy Lavoie Therrien, Denis Lavoie Therrien et Danna Therrien Boutin; ses arrière-petits-enfants : Ethan, Summer, Charlotte et Thomas; ses frères et sœurs : Thérèse, Pauline, Gilles, Ghyslaine, Jean-Louis et Francine, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.