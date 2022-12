GAGNON, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée des siens et suite à une longue maladie à laquelle elle faisait face avec beaucoup de courage et de résilience, est décédée madame Denise Gagnon, le 10 décembre 2022, à l'âge de 72 ans.Elle est allée rejoindre ses parents, Marthe Pelletier et Louis Gagnon, sa sœur Lise et ses frères Michel et Marcel. Denise laisse dans le deuil ses sœurs Francine (Serge Girard), Hélène, Martine (Alfredo Cristi), et Sylvie (René Brault), son frère Claude (Lucie Demers) et sa belle-sœur Doris Morneau (feu Marcel). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont accompagné Denise dans la maladie, plus spécifiquement à Francine et Serge pour leur complicité et leur dévouement, et au personnel soignant des hôpitaux de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : https://cancer.ca/fr/ Des formulaires seront disponibles sur place. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9 h à 10 h.Les personnes ayants des infections respiratoires, prière de s'abstenir. Le port du masque est fortement recommandé.