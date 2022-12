CLOUTIER DROUIN, Pierrette



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 17 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, entourée de l'amour de ses filles jusqu'à son dernier souffle, est décédée madame Pierrette Cloutier Drouin, épouse de feu Marcel Drouin, fille de feu Arthur Cloutier et de feu dame Alice Gagné. Elle demeurait à Saint-Émile. Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel de Saint-Émile. La famille demande par bienveillance pour autrui, de bien vouloir porter le masque lors des condoléances et de la célébration de la Parole. Elle laisse dans le deuil ses filles, Doris (Réal Cloutier), Chantal (Gaétan Huot); ses petits-fils adorés Jonathan et Michaël Huot; ses frères et sœurs : feu Alexandre (feu Jeanne Bédard), feu Paul-Eugène (feu Jeannette Fréchette), feu Jacqueline (feu Lucien Picard), feu Mathieu (Claire Bergeron), Françoise (feu Noël Galarneau), Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin : feu Benoit (Thérèse Boies), feu Marielle (feu Fernand Bédard), feu Luc (Georgette Nadeau), feu Lucette (feu Fernand Verret), Aline Drouin (Roger Barbeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. Elle quitte aussi plusieurs collègues et ami(e)s de l'Association des Cloutier d'Amérique qu'elle a côtoyés pendant plusieurs années. La famille remercie sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 7J5 www.chsje.com/fondation ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.