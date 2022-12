DESCHÊNES, Pierrette Bélanger



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 16 décembre, Pierrette nous a quittés pour aller rejoindre son époux, son beau Maurice, ainsi que ses parents, Anne-Marie Dufour et Alphonse Bélanger.Ses beaux yeux bleus et ses éclats de rire manquent déjà à ses enfants, Richard (Guy Roussel) et Sylvie, aussi à son petit-fils Maxim. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Philippe, Rodrigue, Aline, Yvonne, Armand et Colette; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bélanger et Deschênes; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Gérard, feu Antoinette, feu Gaby, feu Madeleine, feu André, feu Léonard et de feu Robert. La famille tient à offrir ses remerciements sincères aux amies Roméa, Suzanne, Lucille et Pat qui nous ont apporté leur soutien au cours de la longue maladie de Pierrette. Un remerciement particulier s'adresse aussi à tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués à notre chère Pierrette, durant presque 6 ans. Elle était heureuse et elle a eu une belle fin de vie grâce à vous.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec sur leur site internet : https://fondationduchudequebec.org/ ou par la poste au 1825, boul. Henri-Bourrassa, bureau 405, Québec, G1J 0A4.