NADEAU, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et un mois, est décédée dame Thérèse Nadeau, épouse de feu monsieur Jacques Roberge, fille de feu monsieur Alfred Nadeau et de feu Diana Lefebvre. Elle demeurait à Québec et était de native de Saint-Narcissse-de-Beaurivage.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Pierre-aux-Liens (Orsainville), en toute intimité. Madame Nadeau laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan, René (Céline Beaudoin), Guy (Françoise Bouinot), Alain et Daniel (Sylvie Poulin); ses petits-enfants : Alexandre Roberge (Camille Bhérer) et Anne-Marie Roberge (Étienne Goulet), ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse ses sincères remerciements au docteur Valérie Hudon et à toute l'équipe soignante des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu pour les bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site Web : https://cancer.ca/fr/.