10 spectacles de fin d’année

De Québec à Montréal, on peut enfin défoncer l’année comme il se doit, entourés de nos amis ou des membres de notre famille. Nul doute qu’assister à l’un ou l’autre de ces spectacles nous aidera à oublier les célébrations manquées des dernières années.

À Montréal

LA VEILLÉE DE L’AVANT-VEILLE (LE 30 DÉCEMBRE)

Photo d'archives, Martin Alarie

Pour célébrer ses 25 ans, la veillée de l’avant-veille présente le groupe Le Vent du Nord (qui, lui, souffle ses 20 bougies) et d’autres invités spéciaux, dont Biz et Stéphane Archambault. L’auteur Simon Boulerice assurera la bénédiction de fin d’année.

▶ À 20 h au MTELUS

NOËL DANS LE PARC AVEC BRAN VAN 3000

Photo d'archives, Martin Alarie

Défoncer l’année en compagnie du groupe mythique des années 90 Bran Van 3000 ? Pourquoi pas ? Avec Les frères à ch’val à 20 h et le groupe folklorique Bon débarras à 17 h 45.

▶ Place Émilie-Gamelin, le 31 décembre à 22 h 30. Infos : noeldansleparc.com

PARAPAPAM

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Pour une fin d’année en féérie, en grandes voix (Guylaine Tanguay et Roch Voisine) et en musique classique avec l’orchestre symphonique de Longueuil et son maestro-soliste Alexandre Da Costa. Mention spéciale au petit chanteur invité : Matenzo Da Costa.

▶ Maison symphonique, aujourd’hui à 14 h 30 et 19 h 30. Infos : placedesarts.com/fr/evenement/parapapam

RITA BAGA – LA VEILLÉE FESTIVE AVEC INVITÉS

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Une soirée de fin d’année combinant musique, humour et danse en compagnie de Rita Baga et de ses amis ? On dit oui ! Avec Maxime Landry, Richardson Zéphir, Tranna Wintour, Gisèle Lullaby, Sasha Baga et Petula Claque.

▶ Étoile Banque Nationale, le 31 décembre à 22 h 30. Infos : letoiledix30.ca/spectacle/veillee-festive-avec-rita-baga-et-invite-es

FREDDIE JAMES PROJECT - PARTY DU NOUVEL AN

Photo fournie par Le Balcon

Ce groupe énergique à souhait est un habitué des soirées festives composées de reprises de grands succès jazz, soul, motown, pop et disco. Option spectacle ou souper-spectacle (dès 18 h 30)

▶ Le Balcon, 31 décembre à 22 h. Infos : lebalcon.ca/

PARTY SIGNÉ QUÉBEC ISSIME

Photo Roger Gagnon

Une soirée du 31 décembre à être éblouis par cette mégaproduction qui n’a plus besoin de présentation, mettant en scène une quinzaine de chanteurs, danseurs et musiciens interprétant plus de 100 chansons sur scène.

▶ Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis aujourd’hui à 21 h et demain à 22 h. Infos : espacestdenis.com/evenement/party-de-quebec-issime/

ÉRIC LAPOINTE – LE PARTY DES FÊTES À LAPOINTE

Le retour d’Éric Lapointe et de son party des Fêtes au MTELUS.

▶ Samedi 22 h au MTELUS. Infos : mtelus.com/fr/spectacles/eric-lapointe2

À Québec

FESTIVAL TOBOGGAN

Photo Agence QMI

On a hâte à cet événement de clôture du festival extérieur qui se tient depuis le 28 décembre dans le Vieux-Québec. Avec Vincent Vallières (21 h), Les Grands Hurleurs (20 h) et les DJ Murda Beatz (22 h 15) et Mike Perry (23 h 10) et des feux d’artifice.

▶ Place de l’Assemblée-Nationale de Québec. Gratuit. Infos : tobogganfestival.com

ALAIN CHOQUETTE - LA MÉMOIRE DU TEMPS DES FÊTES

Photo Annie Diotte

Une version des fêtes du plus récent spectacle de magie d’Alain Choquette.

▶ Aujourd’hui à 14 h et 19 h 30 et demain à 14 h à la salle Albert-Rousseau. Autres représentations les 2 et 3 janvier. Infos : sallealbertrousseau.com