PELLETIER, Lauréat



C'est entouré de l'amour de sa famille, au CHSLD de St-Gervais, le 10 décembre 2022, à l'âge de 81 ans et 9 mois, que monsieur Lauréat Pelletier est décédé, époux de feu dame Lorraine Therrien. Il était le fils de feu monsieur Adrien Pelletier et de feu dame Émilia Bérubé. Il demeurait au CHSLD de St-Gervais, autrefois d'Armagh.Il laisse dans le deuil, outre sa défunte épouse, ses enfants: feu Mario (Kathy Pépin, Reynald Goupil et la mère de ses enfants Nathalie Blanchet), Marlène (Dominique Gosselin) et le père de ses filles (Sylvain Roy), Johanne, Céline (Martin Langlois) et Patrick (Valérie Godbout); ses petits-enfants: Danny Pelletier (Johanne Gosselin), Sabrina Pelletier (Dave Bisson), Valérie P-Roy (Sylvain Nadeau), Bianca P-Roy (Alexandre D.-Lévesque), Mélissa Pelletier (Françis Gagnon), Lindsey Pelletier (Keven Duchesne), Jessica Langlois (Guillaume Plourde et ses filles Lesly et Béatrice), feu Jeffrey Langlois, Vanessa P-Garneau (Vanessa Villeneuve), Sébastien P-Garneau (Océanne Leblanc), Christopher Pelletier (Miriame Bernier), Émilie Pelletier et Dérek Pelletier; ses arrière-petits-enfants: Hayden, Zoé, Logan, Holy, Liam, Éliott, Abby, Zaïc, Nathan, Loïc, Charli, Emma et Jayden. Il était le frère de: feu Aline (feu Paul-Émile Bernier), Adrienne (feu Yvon Blanchet), feu Jeanne-D'Arc (feu Jean-Léon St-Pierre), feu Rosaire (feu Alice Morin), Bernadette, feu Émilien (feu Réjeanne Gagnon), Doris (feu Jean-Paul Hattote), feu Lucette (feu John Roberts), Léo et Raymonde (feu Gilbert Carlos). De la famille Therrien, il était le beau-frère de : feu Raymond (Carole Cormier), feu Lauréat (Diane Labrie), Carmen (Antonio Lapointe et feu Gérard Lapointe), Jean-Clément (Ghislaine Ricard) et Hervé (feu Guylaine Ricard). Il laisse également dans le deuil sa filleule Guylaine Pelletier, ses filleuls Paul-Henri Hattote et Gino Lapointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au salon funéraireLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière d'Armagh. Un goûter sera servi, après la cérémonie à la Salle Municipale 7, de la Salle Armagh, pour rendre un dernier hommage à notre père. Toute la famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Gervais, pour les bons soins prodigués et tout l'amour que vous lui avez donné, durant ses huit dernières années. Il vous aimait beaucoup. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, par un don à la fondation Diabète Québec 500-3750, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2A 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Pelletier a été confié pour crémation à la