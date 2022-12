BERNARD, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 décembre 2022, est décédé, entouré de l'amour des siens, Monsieur Gilles Bernard, conjoint de Josée Marcoux, fils de feu Alice Buteau et de feu Paul-Émile Bernard.Outre sa conjointe Josée, il laisse dans le deuil ses 3 filles qu'il chérissait tendrement: Catherine (Guillaume Trudelle), Sophie (Étienne Rousseau), Dominique (Annie-Pier Trottier); ses petits-enfants : Laurence, Mathieu, Léonie, Clémence et Maxime; ses sœurs Danielle, Louise, Sylvie (Christian Bibeau), son beau-frère Pierre Marcoux (Lorraine Paradis); ainsi que plusieurs tantes, oncles, nièces, neveux et cousines, cousins. Architecte retraité, ancien associé de la firme d'architecture Bernard, Mercier, Drouin, Gilles était un homme exceptionnel dont on ne saurait nommer toutes les qualités autant intellectuelles que humaines. Il a fait preuve d'un grand courage face à la maladie et sa mémoire restera dans nos cœurs à jamais. La famille tient à remercier les différents intervenants qui ont accompagné Gilles tout au long de sa maladie, en particulier le personnel du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CERCO), du Centre intégré de cancérologie (CIC) ainsi que la docteure Maryse Turcotte. Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles et, pour honorer sa mémoire,. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.www.societederecherchesurlecancer.ca