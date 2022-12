GUIMONT, Rosane Larose



À l'hôpital du Jeffery Hale, le 6 décembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Rosane Larose. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Claude Guimont. Elle était la fille de feu madame Carmen Descarreaux et de feu monsieur Maurice Larose. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Kathy (Donald Martin) et Erick (Isabelle Giguère); ses petits-enfants : William et Mégane. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ses ami(e)s. La famille a confié madame Larose au :La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h au salon du complexe.Les cendres de madame Larose seront déposées au columbarium du complexe suivant la cérémonie. La famille tient à remercier les membres du personnel soignants du centre hospitalier le Jeffery Hale, tout particulièrement ceux de l'unité des soins palliatifs, pour leurs bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Larose. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation les amis du Jeffery Hale. (https://amisdujhsb.ca/)