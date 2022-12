PAQUET, Yvette Dussault



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yvette Dussault, épouse de feu monsieur Wilfrid Paquet, fille de feu Alfred Dussault et de feu Juliette McGuire. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Claude, Line (Albert Filteau), Hélène (Mario Bélanger), Luc (Yseult Jutras) et Doris (Éric Paquet); ses petits-enfants : Anne-Marie (Caroline Labrecque), Jean-François (Myriam Drolet), Etienne, Pascale, Bruno, Claudine, Rosalie et Jérôme; ses arrière-petits-enfants : Loïc, Alexane, William et Laura; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel infirmier de la résidence Les Marronniers et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée.