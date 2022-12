LAPOINTE, Nadine



Accidentellement à Rimouski, le 13 décembre 2022, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Nadine Lapointe. Elle était la conjointe bien-aimée de monsieur Stéphane Fortier. Elle était la fille de feu monsieur Normand Lapointe et de madame Armande Duguay. Native de Ste-Thérèse de Gaspé, elle demeurait à Québec. Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil sa fille : Marie-Christine Lapointe-Nicolas; ses petits-fils: Alexis et Théo. Elle laisse également dans le deuil le fils de son conjoint : Philippe Fortier (Juliette Cauchon); son frère Daniel. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-parents : Maurice Fortier et Micheline Bélanger ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ses nombreux(ses) ami(e)s. La famille a confié madame Lapointe au :La famille recevra les condoléancesde 13h à 16h,L'inhumation de madame Lapointe se fera dans sa Gaspésie natale à une date ultérieure. La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue lors de cette tragédie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://cancer.ca/fr/).