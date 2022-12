GIGUÈRE, Monique



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Monique Giguère, survenu le 24 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, épouse de monsieur Guy Maranda. Elle était la fille de feu Rosaire Giguère et de feu Germaine Bisson, elle demeurait à Fossambault-sur-le-Lac.Elle laisse dans le deuil, outre son époux des 60 dernières années, ses enfants : Lucille (Benoit Poirier), Jean (Nathaly Brochu) et Isabelle (Pierre Moffet); ses petits-enfants : Martin (Jennifer Lavoie) et Estelle Robitaille (Jonathan Germain), Antoine Barma-Maranda, Alexandre et Maxim Maranda (Gabrielle DeBlois); ses cinq arrière-petits-enfants : Cédric, Mégane et Chloé Robitaille, Thomas et Léa Germain; ses frères et sœurs : Jacques (feu Ghislaine Tanguay), Louise (feu Raymond Boulanger), feu Jean (Ginette Lapointe), Hugues (Nicole Jobin) et feu Guy Giguère; ses belles-sœurs : Micheline (Michel Alain Pilon), Louise et Monique Maranda (Raymond Couture), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Monique a démontré une résilience exemplaire durant ses traitements à la Clinique du Sein de l'Hôpital Saint-Sacrement et a vécu les dernières années de sa vie avec une maladie neurovégétative. Nous tenons à remercier particulièrement les Dres Valérie Jacques, Louise Provencher et Mélanie Langlois et tout le personnel du Centre d'Hébergement de Loretteville, pour les soins prodigués à Monique, par différents intervenants, médicaux et administratifs; un merci tout spécial au personnel du 2e étage, qui s'est dévoué à ce que Monique vive ses dernières semaines paisiblement et confortablement. La famille recevra les condoléances des parents et ami(e)s aude 9h à 12h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Visionner la cérémonie" situé sur l'avis de décès du site web au www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles, à une date ultérieure. Nous apprécierions grandement que vos témoignages de sympathie se traduisent, à la mémoire de Monique, par un don à Parkinson Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec, G1M 3H6 ou à la Fondation du CHU de Québec (Centre des Maladies du Sein), 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC, G1J 0H4. Merci Monique pour tout ce que tu as donné à ta famille, tes proches et pour ton support de tous les instants à tes ami(e)s! Merci Maman, pour ton dévouement sans réserve à tous les moments de nos vies d'enfants!