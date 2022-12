JEAN-JULIEN, Marie-Anne



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 15 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Anne Jean, épouse de feu monsieur Jean-Pierre Julien. Elle était la fille de feu monsieur Donat Jean et de feu madame Célima Bélanger. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation aura lieu ultérieurement. Madame Jean laisse dans le deuil ses garçons: Claude, Guy (Denise Thomassin), Serge (Panthea Sarabi), Michel (Anny Gauthier) et Stéphane (Mireille Desgagné) ; ses petits-enfants : Amélie, David, Antoine, Anne-Catherine et Elody ; ses arrière-petits enfants: Arthur Tessier et Kaylie Bouchard-Julien; ses sœurs : Fabienne, Blanche-Alice, Andrée, Marthe et leur conjoint ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères Léopold et Raymond ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'à celui de la Résidence des Chutes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke ouest, suite 305, Montréal, QC H2X1Y1. https://rubanrose.org/