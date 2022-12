GORDON, Helen

(née Hélène Trottier)



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 16 décembre 2022, Helen nous a quittés paisiblement, à l'âge de 69 ans et 2 mois, fille de feu Janine Bolduc et de feu Armand Trottier de Québec.À la demande d'Helen, il n'y aura aucune cérémonie funéraire ni de rassemblement. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité. Helen laisse dans le deuil ses quatre frères et sa sœur : Louise de Québec et son conjoint Laurent Pelletier, Jean-Claude de Montréal et sa conjointe Hélène Migneault, Jean-Marc d'Orléans en Ontario et sa conjointe Lucette Laflamme, François de Québec et sa conjointe Johanne Perron, de même que Stéphane d'Orléans en Ontario et sa conjointe Josée Renaud. Outre sa filleule Geneviève de Rotterdam en Hollande, elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis de Québec et de l'Ontario, dont Janet Wetmore. Nous remercions du fond du cœur les médecins compatissants qui l'ont accompagnée et tout le personnel du 1er étage du CHSLD Saint-Antoine, une équipe attentive, dévouée, professionnelle et compétente. Vos messages de sympathie peuvent être acheminés directement aux membres de la famille ou via l'avis de décès sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix ou à la Fondation pour les aînés et l'Innovation Sociale. Site web: https://fondationfais.org/