TANGUAY, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Rosaire Tanguay, époux de madame Lise Marcoux, père de feu Stéphane Tanguay, fils de feu Joseph Arthur Tanguay et de feu Béatrice Morissette. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie; son frère Paul; sa soeur Marguerite; sa nièce Sophie Tanguay; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcoux : Hélène (Jean-Pierre Guy), feu Lionel (Lisette Ferland), Gaétan (feu Cécile Moisan), feu Anne-Marie (Raynald Thibault), Jeannine (Régis Voisine), feu Thérèse (Majoric Pelletier), Estelle, Germain (Suzanne Morisset), Alain, France, Jacqueline, feu Micheline Grondin et Line Godin; ainsi que ses autres parents et de nombreux ami(e)s.