PERREAULT, Gaétan



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 décembre 2022, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gaétan Perreault, conjoint de madame Rosanne Girard, fils de feu dame Alice Poulette et de feu monsieur Édouard Perreault. Il demeurait à Québec.Outre son épouse en premières noces feu Carmen Sanschagrin, il laisse dans le deuil sa conjointe Rosanne Girard; ses enfants : Claude Perreault (Michèle Racine), France Perreault (Denis Lacombe); les enfants de sa conjointe : Chantal Isabelle (Robert Beaulieu) et Stéphane Isabelle (Karine Boutin); ses petits-enfants : Keven Constantin (Marie-Claude), Marie-Carmen Constantin, Alexy Constantin, Jean-François Roberge Lacombe, Caroline Gauvin (Patrick), Patrick Gauvin (Myriam), Joey Beaulieu (Iandra), Antoine Beaulieu et Laurie-Eve Isabelle; ses arrière-petits-enfants : Hector Constantin Lortie et Charlie Constantin Lortie; son beau-frère Lionel Girard (Gaétane Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Un merci tout spécial à toute l'équipe du C.L.S.C. la Source Sud de Québec pour les bons soins. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles le vendredi 6 janvier 2023 à 14h en présence de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.