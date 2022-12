BLOUIN, Jean-René



À l'I.U.C.P.Q., le 23 décembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-René Blouin, époux de dame France Gaudreau, fils de feu dame Bernadette Chicoine et de feu monsieur Roméo Blouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse France; ses enfants : feu Manon, Julie (Germain Hébert) et Félix (Catherine Gingras); ses petits-enfants : Antoine, Élodie, Anne-Sophie, Amélie et Jade; ses frères et sœurs : Thérèse (feu Jean-Paul O'Connor), feu Antonio, Jules-Henri (Pierrette Bourgeois), Marcel et Michel (Michèle Roy); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Gaudreau : Jean, Alain, Jacques, Mario et Carole ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ceux qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, web : https://fondation-iucpq.org/