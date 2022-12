BERNIER, Marie-Jeanne



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 18 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie-Jeanne Bernier, épouse de feu Paul Bilodeau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Liette Pelletier), France (Denis Falardeau), Martin (Nancy Gaboury) et Julie (Grégoire Antonin); ses petits-enfants : Marie-Ève Lessard (Pierre-Charles Martel), Marc-Antoine Lessard (Audrey-Ann Lord), Camille Bilodeau, Maude Bilodeau (Christophe Deschênes-Fontaine), Samuel Bilodeau (Chloé Guérin), Laurence Lessard (Antoine St-Pierre), Myriam Bilodeau (Brandon Long), Louis Bilodeau, Thomas Bilodeau (Malika Bijjou), Félix Antonin (Fabien Bertuchoz), Clovis Antonin (Morgane Saillan) et Nell Antonin, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Cédrik, Xavier, Alex, Rosalie, Anna, Charlie et Alice qu'elle aimait tant. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Denise Bilodeau et son beau-frère Gilles Chabot, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle était la soeur de : feu Fernand Bernier (feu Jeannine Perrusse), feu Thérèse Bernier (feu Claude Descombes), feu Antoinette Bernier, feu Pauline Bernier (feu Robert Gagnon), feu Huguette Bernier (Gilles Chabot) et feu Nicole Bernier. Elle était la belle-soeur de : feu André Bilodeau (feu Colette Blouin), Denise Bilodeau (feu René Dorval) et de feu Claudette Bilodeau (feu Paul Pelletier). La famille tient à remercier le personnel des Jardins Lebourgneuf et de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins qui lui ont été prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h15.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière et complexe funéraire La Souvenance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, site Web: fondation-iucpq.org. La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le bouton "Visionner la cérémonie" sur le site de la maison funéraire.