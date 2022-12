FORTIN, Lucien



Au CHSLD Pont-Rouge, le 27 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Lucien Fortin, époux de dame Renée Leclerc, fils de feu Lucien Fortin et de feu Thérèse Fortier. Il demeurait à Pont-Rouge.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil, outre son épouse Renée; ses enfants : Julie et Mario; ses frères et sœurs : Huguette (André Godbout), Diane, Micheline (feu Michel Comeau), Louise, Marc (Ginette Leblond), Pierre (Danielle Lemieux), Denis (Maria Gouveia) et Michel (Guyanne Villeneuve); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560 rue Ontario Est, Montréal Qc, H2L 0B6, 514-861-4422, www.parkinsonquebec.ca