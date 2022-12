LAHOUD, Liliane Giroux



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que Mme Liliane Giroux Lahoud nous a quittés, entourée de l'amour des siens, le 9 décembre 2022 à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, à l'âge de 93 ans. Elle est allée rejoindre l'amour de sa vie Michel Lahoud.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses précieux enfants qu'elle aimait plus que tout : Lise (Amadeo Llobat), Anne (feu Jean-Charles Garant), Louis, Pierre et François; ses petits-enfants qu'elle adorait : Pascale, Catherine et Simon; ses arrière-petits-enfants qui ont eu la chance de la connaître : Gabriel, Thomas et Alice; sa sœur Carmen ainsi que les autres membres de la famille Giroux, ses cousins et cousines; ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces, de nombreux ami(e)s et anciens client(e)s qui se souviendront d'elle comme une femme de tête. Elle est allée rejoindre sa belle-mère Nena, son petit-fils David, ses frères : Roger, Marc et Guy qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.