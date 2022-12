LORTIE, Claudette



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 13 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Claudette Lortie, fille de feu dame Marguerite Paquet et de feu monsieur Léo Lortie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Raymond (feu Jeannine Dubé/ Lise Bergeron), Louisette (feu Yvon Roy), feu Denise (feu Claude Martineau), Thérèse (Simon Lefrançois), André (Pierrette Dostie), Pierre, Claude (Louise Lessard) et Line (Daniel Potvin) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier la Dre Florence Gobeil pour son professionnalisme et le personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles en présence de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca et Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.