TRUDELLE, Thérèse



À son domicile, le 19 décembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Trudelle, épouse de feu monsieur Camille Hébert. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport)., où la famille vous accueillera à compter de 13h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Madame Trudelle laisse dans le deuil, ses enfants : Diane (feu André Laprise), (Soave Gioseffini), Hélène (Jean-Luc Delisle), Denise (Gaétan Thériault), André (Louise Morasse) et Claude (Martine Plante). Elle était également la mère de feu Jean-Marc Hébert. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants : Marc-André, Frédéric, Isabelle, Marie-Josée, Caroline, Dominic, Nicolas, François, Anne-Marie, Mathieu et Sébastien; ses 17 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Jeannine, Lise et Claudette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à la famille de monsieur Jean-Paul Boucher pour leur grand dévouement ainsi qu'au personnel du CLSC Orléans et soins palliatifs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Église La Nativité de Notre-Dame, 25 avenue du Couvent, Québec, Qc, G1E 6R9. La direction des funérailles a été confiée à la maison