FORTIN, Richard

À l'hôpital Chauveau, le 14 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Richard Fortin. Il était le conjoint bien-aimé de madame Ginette Bolduc. Il était le fils de feu madame Gabrielle Lamontagne et de feu monsieur Jules Fortin. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles : Audrey (Thierry Maréchal) et Cynthia; ses petits-enfants : Jérémy, Élyanne et Mélyna. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur : Michel, Jacques et Hélène (Clément Houle); la fille de sa conjointe Mélanie Bernard (Yann Lessard). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Fortin au :La famille recevra les condoléancesde 9h à 12h, etLa famille tient à remercier le Docteur Simon Plourde pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Fortin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).