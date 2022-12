FLAMAND, Jean-Claude



Nous avons le grand regret de vous annoncer le décès de monsieur Jean-Claude Flamand aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2022, à l'âge de 81 ans et 5 mois. Il était l'époux de madame Lucienne Béland et le fils de feu Philias Flamand et de feu Fernande Simoneau. Il demeurait à Lévis, secteur St-Étienne et était natif de St-Agapit. Il laisse dans le deuil son épouse Lucienne. Il était le frère de : feu Fernand (feu Jeannine Croteau), Jeannette (Paul Lortie), feu Léopold (Odette Laliberté), feu Rose-Anna, feu Donat (Hélène Langlois), Suzanne (feu André Marois), Jacques (Monique Roberge), Liette (feu Guy Daunais), Carmen, Robert Monaghan; beau-frère de : Lucien (Lise Guay), feu Gérard (Lise Cayer), Thomas. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. M. Flamand était membre Chevalier de Colomb du 3e degré de St-Agapit et 4e degré de l'Assemblée Louis-Nazaire Bégin à Lévis. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les merveilleux soins prodigués à M. Flamand. La famille accueillera parents et amis au salon funéraireà compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Agapit. SVP compensez l'envoi de fleurs par un don au Service d'entraide de St-Étienne, 4044, route des Rivières, Lévis, Qc, G6J 1H3.