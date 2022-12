HOUDE, Paulin



À l'image de sa vie, tout en douceur et discrétion, au CHSLD de Ste-Croix, le 16 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paulin Houde, époux de feu madame Yolande Dubois. Il était le fils de feu Amédée Houde et de feu Albertine Charest. Il demeurait à St-Flavien. Il laisse dans le deuil ses filles: Ida (Gilles St-Onge), Louise (Daniel Boulet); ses petits-enfants: Simon (Roch Dumont) et Andréanne St-Onge (Stéphane Dufour), ainsi que Luc-Olivier (Julie Roy) et Jean-Christophe Boulet (Sarah Tremblay); ses arrière-petits-fils : Jacob et bébé Liam Dufour à naître; Xavier et Antoine Boulet; Zach Vachon; ses frères et soeurs: feu Martin (feu Huguette Dubois), feu Mireille (feu André Bergeron), feu Normand (feu Jeanne-d'Arc Dubois), feu Lisette (feu François Rousseau), feu Louise (feu Roméo Têtu), Éloi (Cécile Demers), Brigitte (feu Delphis Croteau), feu Ange-Aimé (Jeannette Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois : feu Huguette (feu Martin Houde), Jacques (Anita Dion), feu Denis (Monique Bergeron), feu Guy (feu Hermance Charest), feu Suzanne (feu Henri Messier), Clémence (feu Lauréat Moreau), Gaston (Diane Rousseau), Nicole (Gilles Dion), Ginette (feu Robert Villeneuve); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Ste-Croix pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués à notre père. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 30 décembre 2022 à compter de 12h. Le service religieux sera célébré le même jour à 14h en l'église St-Flavien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, www.michel-sarrazin.ca.